Da Salisburgo a Venezia, note di Mozart e Vivaldi al teatro Masini

Il Teatro Masini di Faenza ospita questa sera l’Ensemble Vivaldi, composta dai strumentisti de ’I Solisti Veneti’ e da due solisti di fama internazionale: Darko Brlek al clarinetto (ex primo clarinetto dell’Orchestra dell’Opera di Ljubljana, poi direttore dell’Opera e Balletto Nazionale Sloveno, attuale Direttore Generale ed Artistico del Festival di Ljubljana) e Massimo Mercelli al flauto (presidente e Direttore Artistico di Emilia Romagna Festival, ma anche il flautista che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori al mondo).

L’esibizione, dal titolo ’Da Salisburgo a Venezia’, avrà inizio alle 21, ed è un viaggio musicale che parte dal famoso quintetto di Mozart per clarinetto e archi, per approdare a Vivaldi con la Sonata in re minore op. 1 n. 12 ’La Folli’’ e a tre dei sei concerti op. 10 per flauto e orchestra.

La serata rientra nella rassegna ’TeatroMasiniMusica’, realizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza.

I biglietti costeranno 20 euro (primo settore), 16 euro (secondo settore) e 12 euro (Loggione). I ridotti, invece, rispettivamente 17, 14 e 10 euro. Info biglietti https://www.emiliaromagnafestival.it/info-abbonamenti-biglietti-erfteatromasinimusica/.

Biglietti online disponibili su Vivaticket.