Da San Marino ai musei Byron: "Orgoglio avere i capitani reggenti"

Continuano a suscitare grande interesse i musei Byron e del Risorgimento. Nel pomeriggio di ieri, infatti, vi è stata la prestigiosa visita istituzionale dei capi di Stato della Repubblica di San Marino, i capitani reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi ai musei Byron e del Risorgimento, accompagnati dal prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dal sindaco Alessandro Barattoni, dalla presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, dall’ambasciatore di San Marino Giuseppe Della Balda e dal console Marino Forcellini.

I capitani reggenti hanno espresso il loro stupore e la loro ammirazione per i musei Byron e del Risorgimento, di cui hanno avuto notizia sia attraverso la grande eco che i musei hanno suscitato su tutta la grande stampa nazionale e internazionale sia dai numerosi ospiti istituzionali e non che, in visita a San Marino da tutto il mondo, hanno unito il viaggio sul Titano a quello nella città di Dante e di Byron.

I capitani reggenti, veri e propri capi di Stato, si sono intrattenuti al Museo, guidati dalla direttrice Alberta Fabbri, dimostrando un vivo interesse sia per i contenuti multimediali sia per i documenti straordinari provenienti dalle collezioni della biblioteca Classense e delle Fondazioni Spadolini Nuova Antologia e Craxi. "Siamo particolarmente orgogliosi della prestigiosa visita dei capi di Stato di San Marino – ha detto Mirella Falconi Mazzotti –, un grandissimo stimolo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, a pochi giorni dalla conclusione di Prospettiva Dante 2025 e alla vigilia di un autunno che vedrà, tra l’altro, coinvolti gli studenti ravennati a partire da tutte le prime, del liceo scientifico ‘Oriani’ di Ravenna, guidato dalla dirigente scolastica Aurea Valentini".

Giorgio Costa