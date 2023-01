Da Santa Lucia delle Spianate si raggiunge Faenza con la Linea 192

Una cinquantina di utenti ieri mattina ha tenuto a battesimo la ‘192’, la nuova linea di trasporto pubblico che collega la frazione di Santa Lucia alla città di Faenza. La soluzione, annunciata con una conferenza stampa nelle scorse settimane, è arrivata ad essere operativa grazie al lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale con l’Agenzia mobilità regionale (AMR), il Coerbus e Mete che, raccogliendo le richieste dei residenti, hanno coniugato una proposta poi elaborata dagli uffici della mobilità del Comune di Faenza. I tecnici hanno quindi studiato due percorsi, uno che collega la frazione direttamente con la città e l’altro che comprende via San Mamante e via San Martino, con fermate in prossimità di diversi punti strategici di Faenza: i plessi scolastici, la stazione ferroviaria, l’ospedale e i centri sportivi, tra questi, per la prima volta in assoluto, quello della Graziola, dando, in questo caso, risposta alle richieste da parte delle società sportive e delle famiglie di ragazzi che frequentano i campi di allenamento. L’attivazione della nuova linea di trasporto pubblico da Santa Lucia darà dunque l’opportunità di poter utilizzare l’autobus, a seconda delle esigenze e in diversi orari della giornata, oltre che dagli studenti, per andare e tornare da scuola, anche dai residenti di Santa Lucia che quindi potranno recarsi in città, accompagnare i figli alle diverse attività sportive.