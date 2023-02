Da settimane cerco personale, ma non si trova

Sono la titolare di un’attività di ristorazione in centro. Da settimane sono alla ricerca di personale che stia sia dietro al bancone, quindi a diretto contatto con la clientela, sia nel laboratorio. Ai colloqui non si presenta nessuno, o quasi. Le uniche persone che si sono presentate, e va detto che si contano sulle dita di una mano, hanno rifiutato il posto oppure non avevano le qualifiche per poter lavorare.

Proprio in questi giorni una ragazza ha risposto al colloquio e ha rifiutato un contratto a tempo indeterminato perché questo le avrebbe fatto perdere il diritto alla disoccupazione.

Mi sembra che questa sia una situazione assurda ed è la stessa con cui si ritrovano a fare i conti molti miei colleghi. Mi chiedo allora perché per noi che offriamo lavoro è così difficile trovare personale? Senza contare i costi e le tasse a cui siamo sottoposti?

Non solo, ma se un dipendente non lavora bene, non è all’altezza, noi datori di lavoro non possiamo fare niente, mentre al contrario un dipendente può licenziarsi subito, su due piedi lasciandoci in gravi difficoltà. I dipendenti sono molto più tutelati dei datori di lavoro.

