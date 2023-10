Da un concerto oltre 7.000 euro per una cella frigorifera per la Piccola Betlemme

Un aiuto dalla musica per l’alluvione. Nei giorni scorsi sono così stati donati 7.386 euro alla Piccola Betlemme, realtà di volontariato faentina che offre un servizio di cucina e mensa per persone e famiglie in difficoltà. Si tratta dei proventi del concerto del concerto del cantautore Luca Ghielmetti svoltosi nei giorni scorsi nella sala ’Enrico Musa’ dell’associazione Carducci. Con lui sul palco c’erano Marco Brioschi (tromba), Alfredo Ferrario (clarinetto) e Bruno Giordana (piano). La moglie di Ghielmetti, Francesca Melandri, è faentina: da lì l’idea di dare una mano a una terra a lui cara . La squadra solidale si è allargata con l’iniziativa dei Lions Como Plinio il Giovane, dell’associazione Carducci con LarioIn e con Banca Generali Private che hanno effettuato la consegna di quanto raccolto.

All’incasso del concerto benefico, oltre 6mila euro, hanno fatto seguito altre elargizioni: in totale 7.386 euro, che verranno utilizzati per acquistare una cella frigorifera utile a conservare gli alimenti freschi che la Piccola Betlemme riceve dai donatori.