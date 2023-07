Da un Fontanone all’altro Nonna Bice sceglie Roma

Da un Fontanone all’altro. Dalla casa di riposo di Faenza, dove si vede "in prigione" in ragione di una scelta dell’amministrazione di sostegno, al Fontanone del Gianicolo celebrato da Venditti in Roma Capoccia. Fuor di sineddoche, l’81enne signora Bice ha scelto la Capitale come luogo di rifugio (e di fuga) da una Romagna nella quale ritiene di non avere più affetti da mantenere.

La sua vicenda aveva fatto il giro dei salotti televisivi dopo che, "stanca di minestrine e mele cotte", a inizio aprile era fuggita dalla struttura faentina per anziani raggiungendo in treno Bellaria Igea Marina, dove bambina trascorreva le vacanze. Davanti al giudice tutelare di Ravenna, Cinzia Golfieri, è in corso il procedimento volto principalmente a ottenere la sostituzione dell’amministratore di sostegno, nonché una nuova sistemazione per l’arzilla signora. All’udienza di ieri il legale che la rappresenta, l’avvocato Giuliano Lelli Mami, ritiene di avere portato a casa tre risultato di rilievo, forse l’epilogo di un procedimento che "si è rivelato una corsa ad ostacoli".

Anzitutto, è arrivata l’autorizzazione del giudice al trasferimento, almeno provvisorio, della signora a Roma. Favorita dal clamore mediatico della sua vicenda, infatti, è arrivata l’offerta di un istituto di Roma che ha messo a disposizione dell’anziana un monolocale arredato, con terrazzo. "Il periodo di prova – spiega l’avvocato Lelli Mami – durerà cinque giorni. La signora Bice lascerà il Fontanone di Faenza il 6 luglio e il 10 sapremo se si è trovata bene e la sua dimora romana potrà diventare definitiva. Allo stesso modo anche l’istituto che la ospita farà le proprie valutazioni".

Il secondo punto messo a segno è l’ospitalità concessa da un albergo di Bellaria Igea Marina, "l’Hotel Flora – spiega il legale –, per un soggiorno gratuito di una settimana, che la signora Bice vorrebbe sfruttare in un periodo non caotico, verosimilmente nel mese di settembre".

Terzo, e forse più importante aspetto, il via libera al cambio dell’amministratore di sostegno, un legale al quale è stato affidato un incarico che potrebbe essere lampo: "Qualora la signora si trovasse bene a Roma – precisa l’avvocato Lelli Mami –, la presidente dell’istituto che la ospita potrebbe prenderla in carico anche in qualità di amministratrice, ruolo che riveste anche per altre persone anziane".

Come rovescio della medaglia, questa vicenda di una signora in cerca della propria libertà perduta, ha però messo in evidenza la rottura di rapporti familiari tra madre e figlie, ciò che è forse la pagina meno edificante. Anche su questo aspetto non si esclude un riavvicinamento. "La signora Bice – conclude il suo legale – è intenzionata a riappacificarsi con i familiari. Anche questo percorso potrebbe non essere facile, ma se fra le parti vi sarà un confronto, una riappacificazione sarà sempre possibile".

Lorenzo Priviato