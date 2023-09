Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre ritorna la Festa del Volontariato

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre torna la Festa del Volontariato di Cervia , alla Casa del Volontariato in via Villafranca, 8b. ’Cervia e il suo ecosistema - Mare, pineta, salina, solidarietà’ è il titolo della rassegna, organizzata con passione dal Coordinamento del Volontariato con

l’obiettivo di puntare i riflettori sull’importanza dell’ecosistema di Cervia e coinvolgere la comunità in attività di solidarietà. Oltre alle iniziative in programma, saranno presenti numerosi stand che mettono in mostra le attività e le esperienze delle associazioni locali. Sarà inoltre l’occasione per visitare la Casa del Volontariato di Cervia, dove trovare punti di orientamento al

volontariato. Sarà inoltre organizzato un mercatino usato dei libri Book Crossing. L’ingresso è libero a tutte le iniziative. Contatti: [email protected] e WhatsApp +393282695538.