Da venerdì una mostra sulla Cappella degli Scrovegni

Il ‘Centro Culturale Umana Avventura’, in collaborazione con l’università per Adulti di Lugo, propone da venerdì prossimo al 19 febbraio presso la sala dell’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (via Manfredi 32 a Lugo) la mostra: ’Giotto: la Cappella degli Scrovegni’.

La mostra è la riproduzione in scala 1: 4 della Cappella degli Scrovegni per cui si potranno ammirare i cicli pittorici nel loro percorso originale. Venerdì,, alle ore 21 presso l’aula magna del liceo (viale degli Orsini 6 ) la professoressa Silvana Capanni, presidente dell’Università per Adulti, presenterà le principali linee culturali e artistiche della mostra. L’esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18 e i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

Saranno organizzate visite guidate gratuite su prenotazione per gruppi, anche poco numerosi, che lo desiderano. Per info e prenotazioni : cell: 340-8109883 – e-mail: um.avventura@libero.it