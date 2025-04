Trentatrè anni continuati di servizio, da volontaria a impiegata di concetto nella Pubblica Assistenza Città di Lugo, Maria Pia Bianco, lughese purosangue, ha proposto e svolto, coinvolgendo il personale e con gli strumenti che aveva a disposizione, con un occhio attento alle risorse economiche sempre carenti, un percorso di miglioramento dell’attività gestionale ed amministrativa, passando da un lavoro completamente manuale ad una digitalizzazione dell’intero processo lavorativo, senza tralasciare la relazione umana. Coinvolgendo volontari, obiettori di coscienza, liberi professionisti ed altre associazioni similari in un lavoro di squadra, dando così credibilità e consentendo all’Associazione di raggiungere risultati eccellenti e soddisfacenti. "Questa onorificenza – dice la Bianco – è una bella gratificazione per me. Non mi sono mai dimenticata di essere stata anch’io una volontaria, prima di lavorare a tempo pieno nella struttura e di aver guidato le ambulanze. Personalmente non amo essere sotto i riflettori e preferisco lavorare dietro le quinte ed è quello che faccio da 35 anni. Essere stata prima una volontaria, mi aiuta a capire quali sono i bisogni di chi si offre per aiutare gli altri: credo che sia importante sapere cosa si deve fare per organizzare al meglio il servizio, visto che anche un apparentemente semplice trasporto di un paziente, coinvolge moltissime componenti. E per una donna è ancor più gratificante, riuscire a conciliare lavoro, volontariato e famiglia: un premio per tutto questo". u.b.