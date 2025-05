Dagli Hoax a crooner jazz. La versatilità di Hugh Coltman

Nuova serata al teatro Socjale di Piangipane (in via Piangipane) per il festival Ravenna Jazz. Oggi alle 21.30 il cantante e chitarrista Hugh Coltman si esibirà assieme a Matthis Pascaud (chitarra), Laurent Vernerey (contrabbasso) e Raphaël Chassin (batteria, percussioni). Il vocalist britannico Hugh Coltman viene dal mondo del rock. Nel 1991 fondò gli Hoax, band blues-rock con la quale si esibì sino alla fine del decennio.

Nonostante il successo commerciale, sciolse il gruppo e si stabilì a Parigi, ripartendo praticamente da zero. Negli anni successivi realizzò due album, di stampo decisamente pop, ridando quota alla sua carriera. Ma intanto era entrato a piccoli passi anche nel mondo del jazz: il pianista Eric Legnini lo aveva infatti coinvolto. Fu proprio questa esperienza a dargli la confidenza necessaria per dedicarsi a un progetto solistico incentrato sulle canzoni di Nat King Cole. Nel suo tragitto da rocker a cantautore folk-rock a crooner jazz, Coltman ha dribblato non poche convenzioni e infranto tabù stilistici. Le sue esplorazioni del repertorio swing hanno inoltre il raro dono di rivelare dettagli celati e possibilità espressive inedite quanto storicamente attendibili. Intero 15, ridotto 13.