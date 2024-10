Dai classici alla musica armena. Massey in concerto in sala Corelli

Dopo il quartetto al femminile, oggi alla Sala Corelli del Teatro Alighieri (via Angelo Mariani 2, Ravenna), sarà la volta del trio formato dal mezzosoprano Victoria Massey (foto), dal clarinettista Claudio Tassinari e dal pianista Pádhraic Ó Cuinneagáin. Il concerto rappresenta il terzo appuntamento dei “Concerti della Domenica” curati dall’Associazione Mariani e realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Fili invisibili collegano fra loro i tre musicisti: Victoria Massey e Pádhraic Ó Cuinneagáin sono entrambi irlandesi di Dublino mentre la Massey e Tassinari sono legati da un sodalizio sia nell’arte che nella vita. Gli artisti, particolarmente sensibili alla tradizione musicale irlandese e armena, presenteranno un programma che accanto a composizioni di autori celebri come Brahms, Pergolesi, Durante, Fauré, Weil, Schubert e Britten, prevede brani meno conosciuti come quelli degli armeni Ganatchian, Aprikian e Abate Mechitar, degli spagnoli Granados e Valverde, dell’irlandese Hughes.

Saranno proposte inoltre canzoni della tradizione irlandese. Concertista internazionale, Victoria Massey si è esibita come solista in numerosi ruoli operistici come Marcellina in ‘Le Nozze di Figaro’ di Mozart, Dryad in ‘Ariadne auf Naxos’ di Strauss, Dritte Dame in ‘Die Zauberflöte’ di Mozart, Gertrude in ‘Roméo et Juliette’ di Gounod. Per quanto riguarda Claudio Tassinari nell’ambito cameristico di particolare rilievo è la collaborazione con l’Accademia Bizantina; Pádhraic Ó Cuinneagáin Mulligar. Si è esibito in Irlanda e all’estero come solista e accompagnatore in musica da camera collaborando con importanti cantanti e strumentisti.

Alle 10 verrà offerta la colazione nel bar del teatro grazie alla collaborazione tra Associazione Mariani e Mercato coperto. Ore 11 inizio concerto. Biglietti d’ingresso 12 euro. Prevendite presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, on-line www.teatroalighieri.org; www.teatroalighieri.org 0544 249244; www.angelomariani.org 0544 39837