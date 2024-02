’Dai de’ gas’, storia di due arzilli vecchietti

Domani pomeriggio alle 15.30 al teatro Rasi, per la rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’, ’La ompagnia T.P.R. Doppio Gioco” di Faenza sarà in scena con una commedia in tre atti di A. Pitteri e A. Angelucci: ’Dai de’ gas’, regia di Roberto Montalbini. ’I bajoch i fa’ ande’ l’aqua pr’in so’,è quanto recita un vecchio proverbio romagnolo: e ci accompagnerà in questa commedia che racconta la storia di due arzilli vecchi amici che decidono di fondare la F.I.F.A., ma la vita moderna e un biglietto della lotteria rivoluzioneranno la loro vita. I biglietti possono essere acquistati un’ora prima dell’inizio degli spettacoli alla biglietteria del teatro oppure online sul sito www.vivaticket.it