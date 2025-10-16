Dai monti polacchi al mondo: ecco Vołosi

Al Cisim di Lido Adriano arriva Vołosi, una band nata nel cuore delle montagne polacche e dall’incontro di artisti di musica locale e contemporanea della Slesia, quei background così diversi si sono uniti e hanno dato vita a un suono unico.

Il contatto tra loro ha acceso sessioni di improvvisazione selvaggia, una fusione tra la bellezza struggente delle melodie e un’energia grezza e frenetica. Si colgono echi di rock, punk, jazz e musica da film, il tutto arricchito da trame sonore ambient.

Ma ciò che rende tutto davvero straordinario è il fatto che ogni nota provenga esclusivamente da strumenti ad arco. Vołosi ha conquistato le attenzioni in ambito musicale con il suo stile unico e innovativo, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e modernità, creando un sound personale e vibrante che trascende generi e confini.

La loro musica, spiega la critica, "può essere elettrizzante, malinconica, gioiosa, ma ha sempre il potere di offrire un’esperienza indimenticabile, liberatoria e profondamente appagante per chi l’ascolta, portano le radici popolari polacche oltre i loro confini, mescolando suoni di epoche e culture diverse, la band crea un’atmosfera unica che non solo celebra la tradizione, ma la reinventa per un pubblico globale".

Biglietto unico 18 euro, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita; biglietti in prevendita sulla piattaforma Dice. L’ingresso alla porta costa 20 euro. Per informazioni: cisim.lidoadriano@gmail.com e 389-6697082. Il Cisim si trova in viale Giuseppe Parini, 48, a Lido Adriano.

Grazie alla sua programmazione innovativa e coraggiosa (legata anche alle rappresentazioni teatrali), è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per il mondo culturale e artistico del territorio (e non solo). Apertura porte ore 21: inizio live alle 22.