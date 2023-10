Dai motociclisti della Ducati 1.600 per un asilo danneggiato

Tappa, da Casalecchio, per i motociclisti marchiati Ducati che a fine settembre hanno dato vita al raduno ufficiale della delegazione emiliana Multibalotta. Evento che ha portato in tour sull’Appenino bolognese un centinaio di centauri. Così la delegazione, guidata dagli organizzatori Gianluca Ventura e Alessandro Finali, ha consegnato di persona i 1.600 euro frutto di un’asta benefica che ha messo in palio gadget marchiati Ducati e Flanella per raccogliere fondi destinati alla coop Zerocento alle prese con il ripristino della sede ancora disastrata dell’asilo ’Il piccolo principe’ di Faenza.