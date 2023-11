Dai proverbi ai sogni. I mille significati del giorno dei defunti

"Silenzio intorno, solo alle ventate, odi lontano, da giardini ed orti, di foglie un cader fragile. È l’estate, fredda, dei morti". Si tratta dell’ultima quartina della nota poesia "Novembre" di Giovanni Pascoli, dove il poeta di San Mauro evidenzia come il culto della morte sia "una situazione di assenza". Il 2 novembre è uso ricordare i nostri defunti, e suona strano vedere che il 1 novembre, solennità di tutti i santi sia festa e il 2 novembre no. In fondo, tutti abbiamo defunti da ricordare, e non tutti festeggiano i santi Però anche il 2 novembre è ricorrenza religiosa stabilita dal calendario liturgico cattolico. Ma al di là di tutto, è la morte, vissuta da alcuni come ritorno al nulla e da altri come speranza in una resurrezione, o reincarnazione, con la quale prima o poi tutti dovremo fare i conti: lei la grande mietitrice o la donna in nero. I nostri vecchi cercavano in qualche modo di esorcizzarla, e a proposito, i detti non mancano, come : "Tot i piânz sora e’ môrt, sol i prit i cânta fôrt" (Tutti piangono sopra il morto, solo i preti cantano forte). Questo per chi provvede che il morto abbia una funzione religiosa.

Poi, sognare un morto significava avere nel giorno seguente una visita di una persona, magari importante. Nella nostra cultura occidentale il lutto è ancora motivo di un dolore spesso inconsolabile, specie se si tratta della morte improvvisa o per malattia di una persona giovane. In altri contesti geografici, presso certe tribù, il funerale viene accompagnato da danze e canti e anche si è soliti accompagnare il defunto, come in America ad esempio, con libagioni varie, retaggio di antichissime tradizioni Ricordo come il mio primo lutto sia stato quello di mia nonna Caterina. Chiamato il prete molto anziano, poiché lei era fortemente credente, già in coma, toccò a me, allora studente in quarta ginnasiale, leggere le formule in latino, poiché D. Peppino si era dimenticato gli occhiali. Oggi sorrido un poco agli strafalcioni che ho potuto dire, ma il mio cuore era con lei. Tutti i poeti, anche quelli romagnoli hanno affrontato il tema della morte, e Tonino Guerra, capostipite della poesia del Secondo Novecento in Romagna, con la sua solita verve ci ha ricordato che "la morte non è noiosa, poiché viene una volta sola".

Nevio Spadoni