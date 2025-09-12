Dai social al tribunale. Insulti a Carradori e all’Ausl. L’azienda pronta a denunciare

La miccia: la polemica sui premi ai dirigenti dell’Ausl Romagna esplosa nei giorni scorsi, dopo la segnalazione del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi e l’annuncio di interrogazioni alla giunta regionale da parte dei consiglieri di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero e del cesenate Luca Pestelli. Da lì, gli insulti online: all’azienda e anche al suo direttore generale e legale rappresentante, Tiziano Carradori, la figura più esposta e conosciuta tra coloro a cui è stato elargito un premio relativo agli obiettivi di salute raggiunti nel 2024. Online sono volate parole pesanti, tanto che ora l’Ausl ha deciso di denunciare per diffamazione aggravata e ha dato mandato all’avvocata Paola Bravi di difendere l’azienda e il direttore. Al momento l’atto non è ancora stato formalizzato, ma l’iter è partito, secondo quanto riporta una delibera del direttore generale, in cui si legge che l’8 settembre scorso l’utente al centro del provvedimento "ha pubblicato sul proprio profilo di una nota e diffusa piattaforma social un commento diffamatorio" e che " tale post è stato ripreso e commentato da numerosi utenti del medesimo social che hanno usato espressioni denigratorie, contenenti anche prospettazioni di danni personali, oltreché assolutamente false ed infondate".

Dall’Ausl Romagna precisano che la querela "non è personale, ma dell’azienda, con l’obiettivo di difenderne l’onorabilità e contrastare le falsità e il clima di odio che si è generato a fronte dell’amplificazione sui social".