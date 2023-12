"Daini, iniziati gli abbattimenti?". L’allarme lanciato da Italia Nostra

La sezione di Ravenna di Italia Nostra segnala possibili novità sul caso dei daini: "Da più parti – spiega l’associazione – ci giungono segnalazioni di ipotetici episodi di uccisioni di daini della pineta di Classe, che si starebbero svolgendo in questi mesi, anche in giorni molto recenti. Dai nostri sopralluoghi sembrerebbe che la loro presenza sia effettivamente diminuita in maniera notevole, sempre sottolineando che si tratta solo di una considerazione che sarebbe da confermare o smentire tramite monitoraggi accurati".

"Di certo – continua Italia Nostra – non sembrano esser stati pubblicati nuovi provvedimenti inerenti la questione – e tantomeno la sicurezza sulle strade - nonostante il Prefetto affermasse pubblicamente oltre un anno fa (luglio 2022) che “La Prefettura ha il dovere di accelerare le soluzioni anche quando non le competono direttamente, come in questo caso. Mettere insieme tutti i soggetti per la massima condivisione possibile e poi pretendere che le soluzioni individuate si attuino in tempi rapidi, perché le associazioni di categoria meritano risposte ai problemi che sollevano”. "Dunque, ci chiediamo (riservandoci di farlo in maniera formale a breve), – insiste l’associazione – se la Regione o altri Enti quali Parco del Delta del Po, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Prefettura, Carabinieri Forestali, Carabinieri Forestali Biodiversità, abbiano predisposto una qualche forma di uccisione dei daini presso la Pineta di Classe e, se confermato, le uccisioni avvengano con quali autorizzazioni e delibere, in quali forme, da parte di chi, e con quali tempistiche. Inoltre non è stato inviato il verbale dell’incontro tenuto presso il Parco del Delta del Po il 6 novembre 2023 alla presenza delle associazioni di protezione ambientale ed animale, nel quale si chiedeva, tra l’altro, di poter effettuare censimenti in contraddittorio e con tecnologie avanzate ed attendibili".

Il caso dei daini si trascina da anni. A settembre si ipotizzava una presenza di 700 esemplari nella Pineta di Classe. Da tempo si discute come ridurne il numero, con polemiche da parte degli ambientalisti che chiedono di utilizzare metodi incruenti.