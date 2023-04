Daini nella pineta di Classe Il censimento: sono 525

Sono arrivati nel 2000, hanno messo radici e non hanno nessuna intenzione di andarsene. L’ultimo censimento, effettuato dalla Regione a fine 2022, ha rilevato 525 daini nella pineta di Classe: 194 maschi e 331 femmine. Meno, quindi, rispetto ai 700 esemplari che l’ente Parco del Delta aveva stimato l’anno scorso. Certo, sempre tanti sono. E in crescita, anche: sempre secondo il censimento della Regione nel 2019 erano circa 300, e nel 2021 circa 400.

Dal 2013, anno in cui le linee guida nazionali emanate dall’Ispra dissero che lì i daini non dovevano starci, gli ungulati sono riusciti finora a salvare la pelle. Prima fu la volta dei cacciatori, le cui torrette nel 2014 furono abbattute dagli ambientalisti tra strascichi giudiziari e la promessa del mondo venatorio di non occuparsi più della questione. L’anno scorso l’ente Parco ci ha riprovato con un’indagine di mercato per trovare un’azienda che catturasse i daini per poi rivenderli, perlopiù ad allevamenti da carne: un’altra ipotesi che ha risvegliato proteste e raccolte di firme. E all’indagine di mercato non ha risposto nessuno.

Ora tutto è fermo: non si vedono soluzioni all’orizzonte. Ma "nel piano nazionale il daino non è nemmeno previsto nella pianura Padana – dice Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po – e quello è il piano approvato dal Ministero su proposta tecnica di Ispra". L’anno scorso si tentò di affrontare il problema anche coinvolgendo la Prefettura e gli enti locali, grazie al Tavolo faunistico provinciale. Oggi la soluzione sembra più lontana di allora. "La Prefettura però è perfettamente a conoscenza dei problema ed è preoccupata per i frequenti incidenti stradali – prosegue Costa –, bisogna trovare una soluzione che sia percorribile tra tutti gli enti coinvolti. Ultimamente ci è arrivata la richiesta di mettere più segnaletica sulle strade, ma questo non rientra tra le competenze del Parco".

Sia la cattura che la caccia dei daini, che il Parco considera specie alloctona, appaiono difficili. Gli ambientalisti invece sostengono da sempre soluzioni pro-daini quali corridoi verdi, per ridurre il passaggio degli ungulati in strada: "È una possibilità – commenta Costa – ma i corridoi verdi sono in contrasto con il Ministero, secondo cui i daini non dovrebbero esserci proprio. Certo, potrebbero essere utili alle altre specie". Ciò che è sicuro è che al momento l’ente Parco non intende riprovare a catturare gli ungulati o a cacciarli: "No, adesso no: era andata male l’altra volta e non credo che ora cambierebbe – conclude Costa – e tra l’altro, pur non essendo di nostra competenza, ho visto che in questi mesi coi pavoni è successa la stessa cosa".

sa.ser