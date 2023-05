Daino investito e ucciso da un’auto in via Trieste

Un altro daino che finisce contro un’auto. L’incidente è avvenuto sabato sera verso le 20.45 in via Trieste, a Marina di Ravenna, nel tratto di strada tra l’incrocio con via Ciro Menotti e la rotonda dei Pinaroli. L’uomo ha continuato a guidare fino al parcheggio davanti alla Motorizzazione, dove si è fermato e ha riscontrato un danno alla sua auto. Ha quindi chiamato la polizia locale, che è intervenuta sul posto e ha scattato le foto al veicolo. Nessuna conseguenza, invece, per gli occupanti.

Le ricerche successive dell’animale non hanno dato esito. Almeno fino a ieri mattina, quando poco dopo le 10 è stata segnalata la presenza di un daino morto nella pineta di Marina di Ravenna, nella zona dove si ritiene che sia avvenuto l’incidente. Il daino è poi stato recuperato dall’associazione ’Amici degli animali’.

L’incidente non è il primo che vede un daino contro un’auto, in un territorio dove questi animali sono da tempo al centro del dibattito. Va detto, tra l’altro, che finora gli episodi erano legati alla zona della pineta di Classe e dell’Adriatica.