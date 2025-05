Dal 15 maggio le assemblee pubbliche in vista del rinnovo dei Consigli di Zona

Prosegue il percorso verso il rinnovo dei Consigli di Zona del Comune di Bagnacavallo con una serie di assemblee pubbliche in programma dal 15 al 20 maggio. Gli incontri si svolgeranno in orario serale, con inizio alle 20.30, e rappresentano un momento di confronto diretto tra cittadine, cittadini e amministrazione comunale. Sarà l’occasione per presentare le modalità di voto, approfondire lo stato delle singole realtà territoriali e condividere idee e progetti per il futuro. Le assemblee si terranno nei centri civici di Masiera e Glorie il 15 maggio, a Traversara il 16, nella Sala Blu di Villanova e nella sala parrocchiale di Boncellino il 19, per concludersi il 20 maggio con gli incontri previsti a Villa Prati e a Bagnacavallo, quest’ultimo nella sala didattica delle Cappuccine. Per ulteriori chiarimenti 0545 280864 o partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.