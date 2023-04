Dal 16 al 18 giugno si torna a Hüttlingen

C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi al viaggio a Hüttlingen, cittadina tedesca gemellata con Cotignola, in occasione della tradizionale festa del Muffigeltage, da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Venerdì 16 giugno alle 5 partenza in corriera da piazza Vittorio Emanuele II, con sosta per il pranzo lungo il percorso a Innsbruck. La quota di partecipazione è di 245 euro (minimo 35 partecipanti) e comprende viaggio in pullman e trasferimenti, sistemazione in hotel tre stelle in camere doppie con servizi e prima colazione, assicurazione medico e bagagli. Il supplemento per la camera singola è di 90 euro. La quota di partecipazione solo bus, con pernottamento in famiglia, è di 150 euro. Prenotazioni: Deka Viaggi (via San Martino 1, Sant’Agata sul Santerno), telefono 0545 45845, mail [email protected] Per ulteriori informazioni, Comitato di gemellaggio 328 9532150 (Alice), o 347 6480640 (Monia, telefonare dopo le 14).