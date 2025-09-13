Dal 18 sito provvisorio per la raccolta dei rifiuti

È in corso, di fianco al Palacattani, il lavoro di allestimento del sito provvisorio di raccolta dei rifiuti che sostituirà fino a gennaio il centro di via Righi, interessato da lavori di rinnovamento Pnrr. Da lunedì infatti il sito sarà completamente chiuso fino a gennaio. Un tema, quello della chiusura del centro, trattato anche in consiglio comunale e sul quale era intervenuto l’assessore con delega all’ambiente Luca Ortolani chiedendo di che fosse trovata una soluzione alternativa: "Con circa 6mila accessi e oltre 400 tonnellate di rifiuti conferiti ogni mese, il Centro di Raccolta di Faenza è una delle stazioni ecologiche più utilizzate di tutto il bacino gestito da Hera. Impossibile – aveva detto –, immaginare che possa essere sopportabile per il nostro territorio una chiusura totale di diversi mesi e il dirottamento degli utenti presso i centri di raccolta dei comuni limitrofi".

L’alternativa è stata quindi trovata nell’allestimento di un sito provvisorio, comunicato ieri da Hera tramite Palazzo Manfredi, anche in funzione degli abbandoni di rifiuti che si erano registrati in città il mese scorso: "A partire da giovedì 18 settembre – si legge in una nota di Hera –, in attesa della riapertura del centro di raccolta di via Righi, sarà a disposizione dei faentini un sito provvisorio allestito presso Piazzale Tambini in zona Graziola in accordo con l’amministrazione comunale".

Il sito sarà aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 15 e giovedì e venerdì dalle 11 alle 18. Sabato invece dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9,30 alle 12,30 per un totale di 47 ore di apertura settimanali.

"Nel sito – specifica ancora la nota di Hera – si potranno conferire carta e cartone, plastica e lattine, vetro, organico, rifiuto indifferenziato, metalli, ingombranti, legno, sfalci e potature, pneumatici, abiti usati, inerti da demolizione e toner e cartucce".

Non sarà invece possibile conferire i rifiuti urbani pericolosi e quelli da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che comunque potranno essere conferiti nelle altre stazioni dei comuni della Romagna Faentina.

Hera ricorda che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite l’App Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

"Sono contento - ha affermato l’assessore Ortolani - che siamo riusciti a trovare una soluzione per i cittadini di Faenza. Voglio ringraziare il grande lavoro di squadra tra Arpae, Hera e il servizio Decoro Ambientale. Faenza non poteva stare mesi senza un luogo dove gestire le tonnellate di rifiuti che correttamente i cittadini differenziano ogni giorno e si incaricavano di portare al centro di raccolta di via Righi. Quella trovata è una soluzione di emergenza, che allevierà il disagio per i lavori necessari al centro di raccolta. Alla fine di questo periodo avremo un centro in via Righi ancora più efficiente e sicuro a servizio di tutto il territorio".

Damiano Ventura