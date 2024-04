Dal 19 aprile torna la sagra del Pellegrino

Conferenze, enogastronomia e bandiere da tutto il mondo per la Sagra del Pellegrino 2024. Organizzata dal Rione Rosso, la manifestazione raggiunge la maggiore età e lo fa con un programma lungo tre giorni, dal 19 al 21 aprile.

La Sagra del Pellegrino si aprirà venerdì 19 aprile con l’evento ‘Andirivieni-Per le vie del Rione’. A partire dalle 18.30, via Campidori si popolerà di bancarelle di abiti vintage con ëMarké in collaborazione con l’associazione Dress Again. Si potranno degustare inoltre vini di venti cantine del territorio e si potrà cenare in due diversi punti ristoro: uno a cura del Rione Rosso con cappelletti e piadine e uno a cura del ristorante La Baita. Il ricco programma del venerdì in Porta Imolese sarà vedrà tanti appuntamenti culturali. Grazie alla collaborazione con l’associazione Fatti d’Arte, infatti, verrà allestita una mostra temporanea delle opere di Monica Zani nei giardini esterni del Mic, partner della Sagra, e sarà inoltre possibile visitare, prenotando alla Pro loco, la chiesa di San Maglorio, (altre visite sono previste sabato promeriggio e domenica mattina, ndr), chiusa al pubblico da decenni; questo grazie al benestare del vescovo di Faenza monsignor Mario Toso e la galleria di ceramiche faentine del Mic, senza dimenticare l’apertura del museo casa Raffaele Bendandi a ingresso libero. L’evento clou della serata si terrà però nella corte del Rione Rosso, quando alle 20 inizierà la conferenza ‘Dal Medioevo al Fast Fashion’ con relatori il prof Davide Bandini, la prof Maria Giuseppina Muzzarelli e, a conclusione del talk, Matteo Ward, ceo e cofondatore di Wråd, coautore e conduttore della docuserie ‘Junk – Armadi pieni’, prodotta da Sky Italia e Will Media, che racconterà l’impatto della moda sulle persone e sull’ambiente. La prima serata dell’evento si concluderà, sempre nella corte del Rione Rosso, con la festa ‘Fototeca Open Air’ in collaborazione con Fototeca Manfrediana, che presenterà una mostra fotografica sull’alluvione.

Gabriele Garavini