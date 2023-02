Dal 2035 solo auto ecologiche: saremo pronti?

Stop alle nuove immatricolazioni di auto inquinanti (benzina o diesel) a partire dal 2035. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo. Fra 12 anni – anzi, entro 12 anni – si produrranno solo vetture ecologiche. La notizia dell’altroieri avrà ovviamente ripercussioni anche in chiave locale. Non tanto per i concessionari, che continueranno a vendere le auto, quanto per gli utenti. Per ora chi, negli ultimi anni, ha scelto di acquistare un’auto elettrica o ibrida, lo ha fatto volontariamente, per ragioni ‘ecologiste’ o per motivazioni legate ad un presunto risparmio economico. È un po’ la stessa spinta che, a suo tempo, aveva portato a ‘sposare’ la causa del metano o del gpl.

Ovviamente, stop alle nuove immatricolazioni di auto a benzina o diesel, non vuol dire stop alla loro circolazione. Sarà un ‘percorso’ lento e progressivo. E non è da escludere che la notizia di martedì possa avere un ‘effetto stimolo’ nella propensione all’acquisto. Nel frattempo però, fino all’altro giorno, il ravennate medio si è mostrato abbastanza tiepido nell’approcciarsi alle nuove ‘motorizzazioni’.

Fino al 2020, in regione, il circolante di auto ibride (59mila) sommato alle elettriche ‘pure’ (3.500), era il 2,14% del circolante complessivo; percentuale che pure era raddoppiata rispetto al 2018. A inizio 2021, nella nostra provincia, le auto elettriche o ibride, erano poco più di 4mila, ovvero l’1,53% del circolante, e dunque sotto la media regionale. Anzi, la provincia di Ravenna era al 5° posto nella graduatoria regionale, davanti rispettivamente alle provincia di Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Piacenza. Nel corso del 2021, la cifra è salita a 6.167, ma le elettriche pure (673, pari allo 0,25% del circolante nel Ravennate) non hanno ‘sfondato’ rispetto alle ibride (5.494) che, al momento, restano un buon compromesso, anche a livello di approccio ‘psicologico’ alla novità.

Lo scopo del provvedimento dell’Ue è chiaro: ridurre del 100% le emissioni, fissando un obiettivo intermedio al 2030 con una riduzione del 55% per le auto e del 50% per i furgoni. Entro il 2025 la Commissione europea presenterà un metodo attraverso cui le istituzioni saranno in grado di calcolare e comunicare i dati sulle emissioni rilasciate durante il ciclo di vita di un’auto o di un furgone in vendita sul mercato. Sarà sempre compito della Commissione, ma entro dicembre 2026, monitorare il divario tra i limiti fissati dalla normativa e i valori reali sul consumo di carburante ed energia di ogni Stato membro.