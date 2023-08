Dal 23 al 25 agosto ripristino asfalto

Dal 23 al 25 agosto si svolgeranno i lavori di ripristino definitivo dell’asfalto in Circonvallazione Piazza d’Armi, nella corsia da via Bellucci in direzione piazza Caduti sul Lavoro. Istituzione temporanea del divieto di sosta con zona rimozione nei tratti di volta in volta interessati, dalle 7 alle 19.