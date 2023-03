Dal 29 maggio il centro cambia la raccolta

Partirà il 29 maggio il nuovo sistema di raccolta differenziata per il centro storico. Sarà diviso in due aree: la zona azzurra, più esterna, e la zona rosa, nel cuore del centro storico. Nella prima i cassonetti resteranno per carta, plastica e vetro, mentre organico e indifferenziata saranno porta a porta. Nella zona rosa invece non ci sarà il porta a porta, ma i cassonetti dell’indifferenziato potranno essere aperti solo con un’apposita tessera, la carta Smeraldo. Il metodo permette di controllare quanto si differenzia, facendo pagare di più i meno attenti.

Il capitolo più delicato del centro riguarda le attività commerciali: per questo domani e mercoledì ci saranno due incontri online con gli esercenti. A breve si terranno anche 3 incontri serali per la cittadinanza.