Dal 3 luglio corso di formazione per alimentaristi

Dal settembre 2019 è in vigore la delibera della Regione Emilia-Romagna secondo cui gli operatori del settore alimentare, per avere una formazione idonea in materia di igiene alimentare, devono seguire corsi di aggiornamento per la formazione di livello di rischio 1-2, ora tenuti da soggetti esterni alle Ausl, ma accreditati dalla Regione. I corsi organizzati da FORMart, ente di formazione della Confartigianato, hanno durata di tre ore e validità di 5 anni per alimentaristi con rischio 1 e di 3 per rischio 2. Sono disponibili gli ultimi posti per il corso di lunedì 3 luglio, dalle ore 9 alle 12 presso FORMart Ravenna, in Viale Newton, 78. Informazioni: [email protected] - 0544 479811