Dal banco al lavoro. Il Bucci al vertice 82% di occupati in 6 mesi

L’istituto professionale Luigi Bucci di Faenza (informatica e telecomunicazioni; elettronica ed elettrotecnica; meccanica meccatronica ed energia; manutenzione e assistenza tecnica) è la scuola, della provincia di Ravenna che mette più facilmente al lavoro i suoi allievi. La percentuale di coloro che lavorano dopo sei mesi dal diploma è infatti all’82%, e colloca la scuola in cima alla classifica provinciale come si evince dall’edizione 2024 di Eduscopio appena resa nota. Segue, come percentuale di occupazione, il Callegari di Ravenna (77%), sempre tra gli Istituti professionali industria e artigianato e il Compagnoni di Lugo (Istituti tecnici tecnologici).

Tra gli istituti tecnici economici svetta il Compagnoni di Lugo (il 68% dei diplomati lavora dopo sei mesi) mentre tari i professionali e servizi il migliore è l’alberghiero Tonino Guerra di Cervia che vede i suoi ragazzi lavorare al 70% dopo sei mesi dal diploma. Le scuole che preparano meglio agli studi universitari sono invece sono, per i licei Ricci Curbastro di Lugo, Torricelli-Ballardini di Faenza e Alighieri di Ravenna; Torricelli Ballardini, Ricci Curbastro e Oriani di Ravenna tra i licei scientifici, mentre nelle scienze umane primeggia l’Alighieri seguito da Torricelli Ballardini e Ricci Curbastro. Sul fronte del linguistico Torricelli Ballardini, Ricci Curbastro e Alighieri di Ravenna mentre in ambito tecnico economico, il Compagnoni di Lugo primeggia su Oriani di Faenza e Ginanni di Ravenna.

Per quel che riguarda gli Istituti tecnologici, guida il Nullo Baldini di Ravenna seguito da Alfredo Oriani du Faenza, Morigia Perdisa di Ravenna, Compagnoni di Lugo e Bucci di Faenza. Da ieri è online la nuova edizione 2024 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, grazie ai quali capire quali di esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Il portale - nato nel 2014 - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media.

Dalla sua nascita a oggi circa 2,8 milioni di utenti unici hanno visitato il portale Eduscopio.it, consultando oltre 13,3 milioni di pagine, numeri che confermano la grande domanda di informazione e trasparenza da parte delle famiglie sulla qualità delle scuole secondarie di II grado e l’utilità dello strumento. Agli studenti e alle studentesse alla fine della scuola media Eduscopio.it consente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio secondario che più interessa nell’area dove risiedono, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.