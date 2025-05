Dal borgo al PalaBubani. Passa la fiamma olimpica

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 il viaggio della fiamma olimpica toccherà anche la Romagna. Come anticipato dal Coni a novembre dello scorso anno, la fiaccola percorrerà le strade della Romagna da Rimini (il 5 gennaio 2026) a Bologna (il 6 gennaio), passando anche per Faenza, in una delle tappe della staffetta che avrà un itinerario complessivo di 12mila chilometri, toccando 110 province italiane in 63 giorni e passando per le mani di 10mila e 1 tedofori. L’accensione del braciere olimpico a Milano, allo stadio San Siro, è infatti prevista il 6 febbraio 2026. Un mese prima, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Faenza sarà inclusa nel suggestivo viaggio della fiamma lungo le vie della città. Il percorso definito infatti prevede l’ingresso della fiamma olimpica in città attraversando la porta delle Chiavi, proseguendo poi lungo corso Europa quindi lungo la via Emilia fino ad arrivare in via Oberdan, indicativamente all’altezza del PalaBubani. Il passaggio è previsto intorno all’ora di pranzo. I tedofori che avranno l’onore e l’onere di rappresentare i valori olimpici lungo il percorso faentino saranno 20 unità, dovranno essere nati prima del 5 dicembre 2011 e saranno individuati attraverso una candidatura spontanea compilando il modulo sul sito ufficiale della Fondazione Milano Cortina 2026. Ciascuno dei tedofori che saranno poi selezionati percorrerà circa 200 metri, contribuendo a diffondere sul territorio i valori che contraddistinguono le Olimpiadi: la pace, l’inclusione e l’unità.

"La tappa faentina – fanno sapere da Palazzo Manfredi –, frutto di un accordo tra il Comune di Faenza e l’organizzazione dei Giochi, rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra città. Questa straordinaria opportunità permetterà alla comunità locale di partecipare attivamente a un evento storico che celebra lo sport e i suoi valori fondamentali di inclusione e rispetto per l’altro". L’iniziativa sarà accompagnata dalla carovana ufficiale dei giochi olimpici invernali e quella degli sponsor, che, come per altre manifestazioni sportive, animeranno il passaggio della fiamma olimpica. Un momento importante dunque per la città, anche in considerazione del fatto che il percorso definito toccherà il quartiere borgo, già profondamente segnato dagli eventi alluvionali.

La notizia del passaggio della fiamma olimpica è stata diffusa ieri. La scorsa settimana, con un atto della giunta, l’amministrazione comunale ha approvato lo schema di convenzione proposto dalla Fondazione Milano Cortina 2026 che definisce le modalità dello storico passaggio. "Il viaggio della fiamma olimpica rappresenta il miglior veicolo promozionale dei Giochi – si legge nella convenzione, che non ha carattere oneroso per il territorio – e ha lo scopo di diffondere i valori e i simboli del movimento Olimpico sul territorio che li ospita. Un’occasione inoltre per comunicare le eccellenze italiane e quelle territoriali".

