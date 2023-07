Dal Borgo: "Frutto di grande lavoro È una delle vittorie più belle"

Fatica a trattenere la commozione, Luciano Dal Borgo, dopo la straordinaria vittoria del Verde, l’ottava nella sua storia. E non solo per il trionfo al termine di una gara incredibile e dello spareggio fra Marco Diafaldi, il campione in carica Luca Innocenzi e Matteo Rivola del Rosso. Dal Borgo è vice capo rione ma anche una figura storica di Porta Montanara: "Prima della vittoria del Palio la più grande soddisfazione è stata quella del lavoro che noi, e gli altri rioni, abbiamo fatto dopo l’alluvione. Noi siamo stati a disposizione della città, dei volontari, in maniera continuativa, con le cucine che hanno servito oltre 9mila pasti – dice –. Tutti si sono messi a disposizione, con l’aiuto di tante aziende, non solo faentine, che ci sono a fianco e ci spingono a progetti di raccolta fondi. Questa grande soddisfazione arriva dopo tante emozioni e fatiche". Dal Borgo racconta anche un fatto personale: "Sabato, prima del Palio – dice commosso – sono venuti questi ragazzi da fuori, volontari, per aiutarmi a svuotare una cantina alluvionata e hanno lavorato tutto il giorno prima di andare al Palio la sera. Sono ragazzi splendidi che si sono messi a disposizione della città e continueremo a ringraziarli". Ovviamente da Dal Borgo ci sono parole di grande apprezzamento per il lavoro del rione, presieduto dal capo Massimo Liverani: "La vittoria è arrivata dopo uno splendido lavoro della nostra scuderia. Complimenti a tutti, sono anche riusciti a superare un piccolo incidente avvenuto prima della gara". Il Palio dell’Alluvione ha visto una grande partecipazione dei faentini: "Penso ci fosse grande voglia di ritrovarsi assieme – dice dal Borgo –. È testimoniato dallo stadio pieno, dalle tantissime persone che ci hanno salutato al rientro. Ma ci sono ancora sofferenze enormi, non ne siamo ancora fuori e questo va ricordato".

A riportare al successo il rione è stato Marco Diafaldi, alla terza vittoria al Palio, forse il principale esponente attuale della scuola faentina, che per un periodo si era allontanato da Porta Montanara: "È stato un Palio di grande livello tecnico – dice dal Borgo –. Il più clamoroso fu quello che vincemmo dopo 30 anni (nel 1989 con Massimo Neri, ndr), poi viene questo, credo. È vero che con Diafaldi abbiamo avuto un momento di distacco, ma sono certo che abbia capito che se dietro non c’è una grande squadra non si vince, noi siamo felici contenti lo ringrazieremo sempre. è maturato molto in questi anni. Siamo giunti a questo risultato grazie a tanti sforzi che lui stesso ha fatto. La vittoria se la merita tutta. Non ha sbagliato nulla, è un grande cavaliere e lo è anche dal punto di vista umano". Dal Borgo però vuole puntualizzare una cosa: "Questa grande scuola faentina – dice – non esiste, perché non c’è una scuola di equitazione, un tema di cui si parla da anni senza risultato. Dobbiamo capire che è una disciplina sportiva e che porterebbe tanti benefici, non solo per il mondo del Palio".

Marco Diafaldi, il vincitore del Palio, conferma: "Sarebbe la cosa più importante – dice – per formare nuovi cavalieri che ci possano sostituire". L’ultima settimana prima del Palio non è stata facile: "C’è stato un piccolo incidente, ma abbiamo lavorato bene e sapevo di essere competitivo". Con tre vittorie Diafaldi entra fra un ristretto novero di cavalieri plurivittoriosi. C’è grande soddisfazione, ma Diafaldi fa anche professione di modestia: "Non è stata differente dalle altre vittorie, sono solo più vecchio – dice con una battuta –. Ma abbiamo sopperito con l’esperienza".