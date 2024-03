Dal Carnevale dei ragazzi 7mila euro per il dormitorio

Il Carnevale dei ragazzi città di Ravenna cresce, anche nella capacità di fare del bene alla città. È stato infatti consegnato al vicedirettore dell’Opera Santa Teresa, Luciano Di Buò, il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria del carnevale che sarà destinato all’ampliamento della Casa della carità e alla realizzazione del nuovo dormitorio interno all’Opera. In totale 7mila euro raccolti in occasione delle due sfilate del 4 e dell’11 febbraio ma anche in tante parrocchie e negozi di Ravenna e Punta Marina. Una cifra record, raggiunta grazie alla vendita di tutti i biglietti della lotteria. Da qui il rilancio di Pino Farinelli, una delle anime del Carnevale cittadino: "L’anno prossimo ne stampiamo di più, così potremo aiutare di più". Da Santa Teresa, nelle parole del vicedirettore, Luciano Di Buò, è arrivato il grazie per il sostegno.