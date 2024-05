Dal cibo non si scappa

Oggi gli appuntamenti di ScrittuRa Festival a Lugo iniziano al Chiostro del Carmine alle 17 con Ilaria Maria Dondi e “Libere: di scegliere se e come avere figli” (Einaudi), in dialogo con Maria Chiara Sbiroli. Non esiste un solo tipo di madre, né un solo tipo di donna senza figli; perché non esiste un unico modello femminile al quale uniformarsi. Esistono, invece, tanti modi di essere donne, e solo liberandosi dalle gabbie degli stereotipi si potrà scardinare il sistema patriarcale. Qualunque cosa una donna faccia o abbia fatto nella vita, che abbia raggiunto qualche tipo di successo o conduca una vita "ordinaria", difficilmente potrà sfuggire all’indagine sul suo stato riproduttivo. Ha figli? Se sì, sarà una madre sufficientemente brava e conforme agli standard che la società impone? Se non ne ha, come mai? E soprattutto: intende averne?. La serata prosegue al Pavaglione alle 21 con il monologo di Niccolò Califano scritto da Matteo Cavezzali: “Pop Artusi – Mangiare tutto”.

Il caustico cuoco-attore di Masterchef e lo scrittore romagnolo raccontano le origini della cucina italiana e della passione per il cibo in una serata di ironia e aneddoti per tentare di spiegare perché gli italiani parlano sempre di cosa mangiare, come mangiare e quando mangiare. L’incontro previsto alle 18.30, con la scrittrice Claudia Durastanti è invece annullato. Gli incontri sono ad ingresso gratuito. In caso di maltempo il festival si svolgerà al Salone Estense.