Dal ciclismo al calcio L’orgoglio di Cassani padre

L’orgoglio di un padre. È evidente nelle parole che Davide Cassani, il faentino ex ciclista e ct della Nazionale italiana, rivolge verso il figlio Stefano, mister della squadra di calcio Victor San Marino che ha appena conquistato la promozione in serie D al termine di una cavalcata straordinaria.

"Oggi vi parlo di Stefano – scrive papà Davide sui social –. Ha 33 anni e il suo sogno, fin da ragazzino, è diventare allenatore di calcio. Ha giocato fino a 18 anni ma il suo pallino non era scendere in campo ma restare ai bordi, non diventare un grande calciatore ma sedere su una panchina e dirigere una squadra. È da sempre un super tifoso del Milan. A vent’anni ha cominciato ad allenare, prima nel Cesena poi Ravenna e due anni fa a Fano. Tutte squadre giovanili, tutte squadre di giovani speranze. Lo scorso anno accetta la proposta del ’Calcio Del Duca Grama’ di Castiglione di Cervia e per la prima volta allena una squadra di ’grandi’ in Eccellenza". Lì sono arrivate le prime soddisfazioni: "Nonostante fosse una squadra giovanissima – prosegue Cassani ’senior’ – sono riusciti ad arrivare sesti portando a casa la salvezza, obiettivo della squadra. Quest’anno le cose sono andate diversamente, Stefano ha cambiato panchina diventando l’allenatore del Victor San Marino, sempre in Eccellenza. La sua squadra, ora, ha vinto il campionato conquistando la promozione. Da padre sono la persona più contenta di questo mondo perché ieri, allo stadio, ho visto i suoi occhi stracolmi di felicità. Il ciclismo? Non ha mai voluto una bicicletta quindi io non gliel’ho mai comprata. Comunque le corse le segue, cioè un po’ se ne intende. La sua passione è il calcio, il suo sogno è allenare".

Cassani è un papà orgoglioso che ha sempre permesso al figlio di camminare con le proprie gambe. "Non ho mai parlato di lui perché mi ha sempre chiesto di essere discreto – scrive – e perché gli ha sempre dato noia sentire ‘quello è il figlio di Cassani’. Sono un babbo felice perché ho visto Stefano orgoglioso di ciò che è riuscito a realizzare".

Nessuna imposizione, tanti consigli. "Caro Stefano, la strada che hai intrapreso è lunga e in salita – scrive – ma l’unico modo per raggiungere il traguardo dei tuoi sogni è credere ciecamente in quello che fai. Goditi questa promozione e ricordati, il successo svanisce nel momento in cui lo ottieni. Conserva nel cassetto dei ricordi questa promozione e nei momenti di difficoltà fermati e ripercorri il lungo cammino che ha portato te e la tua squadra alla vittoria. Mio padre era orgoglioso di me. Io lo sono di te".