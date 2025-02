Dal commercio al mare. La svolta di Tagiuri e Bosi: "Apriamo il nostro bagno. Un sogno che si avvera"

Ravennati, imprenditori del commercio, uno nell’abbigliamento e l’altro nell’ottica, Filippo Tagiuri e Massimo Bosi cambiano vita e si tuffano nel balneare. Con l’avvio della stagione estiva 2025, i due imprenditori apriranno lo stabilimento Cala Cedrina a Punta Marina, nei locali – completamente rinnovati – dell’ex bagno Pelo. "Ora siamo ancora nel pieno dei lavori; puntiamo ad aprire nel ponte tra Pasqua e il Primo maggio" raccontano. Per Tagiuri è "un cambio di vita alla soglia dei 40 anni; il coronamento di un sogno, quello di fare impresa con i piedi sulla sabbia". Per dare vita allo stabilimento balneare, infatti, l’imprenditore cesserà l’attività ‘T-Age’ all’Esp di Ravenna. A convincere Bosi, invece, è stata l’idea di "fare qualcosa con un amico, avendo una visione comune che ci ha dato tanto entusiasmo e voglia di fare bene".

Il Cala Cedrina si propone come un bagno innovativo nel panorama di Punta Marina, storicamente dedicata alle famiglie. "Negli ultimi anni – commenta Bosi – Marina è calata e il senso unico ha creato non poche difficoltà a chi vuole raggiungere la spiaggia. Di riflesso, Punta Marina è cresciuta: è anche per questo che abbiamo scelto di investire proprio qui". Tagiuri aggiunge: "Il nostro target è ampio, ma certamente vogliamo attrarre i giovani. Molti ragazzi tra i 20 e i 30 anni stanno rispondendo con entusiasmo e hanno già prenotato l’ombrellone". Uno degli elementi fondamentali per la clientela under 40 è l’aperitivo della domenica, che al Cala Cedrina si svolgerà sulla sabbia con baldacchini prenotabili. "Il nostro format per l’aperitivo domenicale è ispirato alle atmosfere hippie-chic del nord di Ibiza; l’obiettivo è chiaro: fare concorrenza a Marina di Ravenna. Poi, anche durante la settimana organizzeremo delle cene-spettacolo tematiche", spiega Filippo Tagiuri. Altro elemento per attrarre i giovani è lo sport: al Cala Cedrina ci sarà il primo campo da padel di Punta Marina, insieme a due tavoli da teqball, tre campi da beach tennis e uno da calcio-tennis. Ma non solo. "Da ravennati – aggiunge Massimo Bosi – abbiamo sempre vissuto la spiaggia come clienti ed è proprio da quest’esperienza che vogliamo partire, offrendo tutte quelle accortezze che da clienti ci sono mancate. Prima fra tutte, la possibilità di prenotare i campi, in modo da evitare ore di attesa sotto il sole. E poi la possibilità di ordinare l’aperitivo direttamente dall’ombrellone, che in Romagna nessuno inspiegabilmente ha implementato".

Un’altra pietra angolare del Cala Cedrina sarà il ristorante, principalmente focalizzato sul pesce, ma con qualche piatto di carne e vegetariano. "Abbiamo scelto di limitare i coperti: saranno una settantina. Questo ci permetterà di mantenere elevato il livello della proposta culinaria. Oltre al ristorante, ci sarà una selezione di poke per quei clienti che non hanno voglia di sedersi a tavola", spiega Tagiuri. La formula stipulata con i proprietari dell’ex bagno Pelo è un affitto d’azienda con la possibilità d’acquisto dopo tre anni. "Ci hanno detto che siamo dei pazzi a investire ora sul balneare, ma noi ci siamo innamorati di quest’idea", spiega Tagiuri. "La speranza – aggiunge Bosi – è quella, come gestori attuali, di avere un vantaggio in un’eventuale gara. Investendo adesso, poi, dovremmo riuscire a tutelarci anche in caso di perdita. I nuovi concessionari, infatti, secondo le regole al momento note per la Bolkestein, dovranno rimborsare gli investimenti degli ultimi cinque anni. Tempistiche in cui noi rientriamo pienamente".

Lucia Bonatesta