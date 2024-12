Dal concerto a Palazzo Milzetti

Capodanno all’insegna della musica a Faenza, con brindisi di mezzanotte con panettone e spumante per tutti. Gli eventi, organizzati dal patron del Mei Giordano Sangiorgi assieme al Comune, partono in piazza delle Erbe, al bar Al Moro, alle 16 con l’assegnazione di alcuni premi. Canteranno Anna Sole Dalmonte, vincitrice dello Zecchino d’Oro, e Riccardo Callegari, finalista di The Voice Kids. Si prosegue alle 17 con l’asta di ceramiche a favore della Piccola Betlemme per i pasti ai faentini in difficoltà. Dalle 18 partirà un’apericena dj set a cura del Bar Al Moro, che proseguirà poi anche dopo la mezzanotte.

Il concerto pop rock della band faentina Mystic Doll (foto) partirà alle 21.30 e si protrarrà fino alle 0.30. A mezzanotte non mancherà il brindisi assieme al sindaco Isola.

Passata la notte più lunga, domani Palazzo Milzetti - Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna sarà aperto in via straordinaria dalle 10.30 alle 18.30 e alle 16.30 si terrà la visita guidata ’Lo scorrere del tempo, i riti e le stagioni nei miti di Palazzo Milzetti’, a tema con l’inizio del nuovo anno.