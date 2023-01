Dal cucito alle poesie, le 103 primavere di nonna Clara

Si allunga l’elenco delle persone che hanno raggiunto e, in questo caso, superato il secolo di vita. Ieri, nella casa residenza per anziani ‘Jus Pascendi’ di Conselice di cui è ospite, a raggiungere il traguardo delle 103 primavere è stata Clara Borghesi. Nata il 28 gennaio da una famiglia di imprenditori agricoli, dopo aver conseguito la licenza media, nonna Clara iniziò a frequentare una scuola di cucito e in seguito svolse lavori in un’azienda di imballaggi. Nel 1939, a 19 anni, convolò a nozze con Vilfredo Verlicchi, dal quale ebbe due figli (Antonio, deceduto nel 2017, e Giovanni). Successivamente la nonnina conselicese si dedicò in gran parte alla cura della famiglia, continuando a coltivare fino addirittura a 99 anni, una sua grande passione, ossia quella di scrivere poesie che ora compongono una sua raccolta di versi in lingua italiana. La nonnina di Conselice fin dalla gioventù ha inoltre dedicato il suo tempo libero alla lettura di libri e giornali nonché alle passeggiate, apprezzando, in questo caso dopo l’avvento del piccolo schermo, programmi di cultura, spettacoli e di informazione. Il suo preferito era ‘Geo’, in onda su Rai 3. Agli auguri ricevuti si associano quelli della redazione del Resto del Carlino Ravenna.

Lu.Sca.