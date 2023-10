Dal diploma del 1961 all’istituto ‘Ginanni’ al tavolo del Marina club

Anche quest’anno si sono ritrovati gli alunni della classe quinta C dell’istituto ravennate ‘Ginanni’, che si sono diplomati ragionieri la bellezza di 62 anni fa nell’estate del 1961.

Era la ventitreesima volta che gli ex studenti si ritrovavano per ricordare quei giorni sui banchi scuola anche se, come ogni volta, mancava qualcuno, chi a causa di un’indisposizione, chi perché ci ha purtroppo lasciati troppo presto ma è rimasto comunque nella memoria dei compagni.

Le prime volte gli arzilli ragionieri erano molto più numerosi ma quest’anno al ristorante Marina club di Marina di Ravenna si sono ritrovati solo in otto, e precisamente gli ex studenti Contessi, Farinelli, Morigi, Alberghini, Martinelli e le ex studentesse Gondolini, Brocchi e Barbanti.

Ma i presenti, tra un ricordo e un aneddoto, non si perdono d’animo e hanno già fissato l’appuntamento con la rimpatriata a tavola del prossimo anno.