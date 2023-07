Dal fango all’argilla, ‘Made in Italy’ torna nel segno della rinascita

Dal fango all’argilla, l’edizione di ‘Made in Italy’ è nel segno della rinascita. E sarà questo il filo conduttore della mostra mercato della ceramica che giunge quest’anno alla terza edizione con l’invito del primo cittadino al Commissario straordinario all’emergenza, il generale Figliuolo, a presenziare all’inaugurazione di sabato 2 settembre.

Quest’anno ‘Made in Italy’ arriva nel primo fine settimana di settembre (sabato 2 e domenica 3) dopo una nuova emergenza, quella delle alluvioni che hanno colpito la Romagna, ed è per questo che il sindaco Massimo Isola ha voluto invitare Figliuolo alla ‘due giorni’ per poter raccontare quanto l’argilla, che nelle due alluvioni di maggio ha invaso la città, compresi i laboratori dei ceramisti, possa tornare a essere elemento distintivo di un territorio in senso positivo.

Tornando alla manifestazione in senso stretto, Made in Italy, "che sempre più – ha detto Isola – sta assumendo un carattere di festival", una sorella minore di Argillà, porterà 123 di artigiani da tutta Italia, un quarto dei quali faentini ma con nutrite rappresentanze anche da Piemonte (16), Veneto (14) e Toscana (15) senza dimenticare moltissime altre regioni con città ad antica tradizione ceramica. L’evento, che vedrà come location piazza del Popolo e Martiri della Libertà (piazza delle Erbe), aprirà i battenti sabato 2 settembre con stand visitabili dalle 10 alle 23 e il giorno dopo dalle 10 alle 20. Gli organizzatori, il Comune di Faenza attraverso il Settore Cultura e Turismo, per questa edizione hanno però deciso di aumentare l’offerta affiancando al mercato alcune iniziative collaterali come "una grande mostra – è stato spiegato durante la conferenza stampa alla quale ha partecipato tra gli altri anche la dirigente Benedetta Diamanti – nel salone dell’Arengo di palazzo del Podestà ma anche in altri luoghi diffusi, portando a far assumere all’appuntamento le sembianze di un festival". "In pochissimo tempo – ha detto Isola – l’evento si è consolidato nel panorama delle iniziative di promozione e valorizzazione della maiolica e per questo viene molto apprezzato e seguito dai ceramisti di tutta Italia. Quest’anno però, come lo fu per la prima edizione, ‘Made in Italy’ vuole assumere un significato particolare; a tre mesi dall’alluvione diventa simbolo della nostra ripartenza, della nostra civiltà e del nostro sistema economico e culturale, non dimenticando che molti artigiani del settore hanno avuto le attività distrutte dal fango. È per questo che ‘Made in Italy 2023’ in qualche modo sarà a loro dedicata e durante l’evento proveremo a raccontare quanto l’argilla sia risorsa di crescita economica e culturale del territorio e non solo momento di distruzione". Il programma completo di ‘Made in Italy’ verrà presentato in agosto.