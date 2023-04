Dal liceo al Polo Tecnico Pioggia di fondi agli istituti

Edilizia e messa in sicurezza, investimenti per progetti digitali e fondi per dispositivi tecnologici, nonchè formazione del personale, nuove strutture, mense e palestre. Le risorse Pnrr stanziate in ambito scolastico hanno finora finanziato numerose progettualità, anche a Faenza e Lugo. Per le scuole faentine sono previste risorse pari a 15,5 milioni di euro, mentre quelle della città lughese ammontano a circa 6 milioni. I fondi andranno a coprire, per la maggior parte, adeguamenti sismici e messa a norma delle strutture. I dati ministeriali, aggiornati al 2019, evidenziavano infatti che su 189 edifici nel Ravennate, erano 32 quelli progettati o successivamente adeguati con la normativa antisismica, anche in virtù del fatto che sono complessivamente 48 le strutture costruite dopo il 1975. Da qui il via libera alla candidatura di progetti e conseguenti finanziamenti come quello da 3 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’Itip Bucci di Faenza, succursale di via Camangi, cui seguono a ruota gli stanziamenti da 1 milione e 800mila euro per il primo stralcio dell’opera di adeguamento sismico dell’Itcg Oriani in via Manzoni, e un milione e 400 mila per le migliorìe antisismiche della sede di via Pascoli del liceo Torricelli-Ballardini. Al liceo faentino è destinato anche un milione e 800 mila euro di risorse per il completamento della ristrutturazione della sede scientifica in via Santa Maria dell’Angelo 48. In tema di adeguamenti e miglioramenti sismici il Pnrr a Faenza tocca anche l’ala destra della scuola elementare Pirazzini in via Marini con 360mila euro assegnate, la scuola materna Rodari in via Corleto alla Cosina (288mila euro) e la palestra della scuola media delle Strocchi in via Zauli Naldi con 540mila euro. Il complesso di via Carchidio beneficia infine di 350mila euro di fondi Pnrr per l’adeguamento dell’antincendio e, recentemente, la giunta faentina in virtù degli stanziamenti Pnrr ha recentemente approvato anche il progetto definitivo di un intervento di manutenzione straordinaria per quella scuola pari a 200 mila euro. Un progetto importante riguarderà anche la palestra del Persolino-Strocchi in via Medaglie d’Oro, che sarà interamente riqualificata grazie a uno stanziamento complessivo Pnrr da 2 milioni di euro. A dicembre del 2022 è infine arrivata la conferma di uno stanziamento da 640mila euro per l’ampliamento e la riqualificazione dell’asilo nido Pepito di via Laghi. Per i progetti, laboratori, acquisto di nuovi dispositivi e ulteriori strumenti di digitalizzazione della didattica sono stati finora assegnati alle scuole faentine complessivamente 3 milioni di euro.

Nel Lughese per lo Stoppa in via Baracca 62 l’assegnazione legata al miglioramento sismico è di poco superiore ai 3 milioni di euro, mentre per la nuova costruzione e sostituzione edilizia del Polo Tecnico di via Lumagni le risorse ammontano a 1 milione di euro senza considerare lo stralcio di lavori legato alla sostituzione di manti di copertura per l’efficientamento energetico (210mila euro). La scuola elementare San Bernardino in via della Pace ha ottenuto uno stanziamento per gli adeguamenti normativi pari a 360mila euro così come 250mila euro Pnrr sono stati destinati alla sismica e all’anticendio della scuola materna Capucci in via Gherardi.

da.ve.