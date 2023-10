Dal Lions club aiuti agli alluvionati

Continua l’attività del Lions club di Lugo per offrire supporto alle famiglie colpite dall’alluvione. Gli obiettivi, sottolineati dalla presidente Laura Baldinini Senni all’inaugurazione dell’anno lionistico, restano focalizzati sulla volontà di intercettare i bisogni del territorio e prestare attenzione ai giovani. A lato dei service già organizzati, come la summer school offerta l’estate scorsa a 10 ragazzi di Sant’Agata sul Santerno e il contributo di 2.500 euro per i panifici Vicenzo Comito di Sant’Agata e Ivan ed Erik Silloni di Conselice, il Lions club di Lugo ha di recente raccolto 6.000 euro, consegnati a 30 famiglie alluvionate tra Sant’Agata, Lugo e Conselice, come contributo per le spese scolastiche. Le donazioni sono state raccolte a una cena di beneficenza organizzata alla Molinazza di Sant’Agata, a cui hanno preso parte oltre 130 persone fra cui i sindaci e rappresentanti dei tre Comuni ai quali è stato consegnato il contributo raccolto e un gruppo di volontari che a maggio hanno aiutato le persone a liberarsi dal fango dell’alluvione. All’impegno fornito dal Lions di Lugo si aggiunge quello del distretto provinciale del club che ha permesso di destinare 40.000 euro alla cartolibreria Alfabeta, alluvionata. Ma gli interventi non finiscono qui. Dopo il restauro dell’altare di Sant’Ilaro alla chiesa del Carmine, l’attenzione dei Lions per il futuro è diretta in particolare al fronte sanitario attraverso il sostegno a progetti di prevenzione e all’acquisto di un nuovo ecografo per la senologia dell’ospedale di Lugo.

m.s.