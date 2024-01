Dal liscio al teatro per gli under 30

Dal ballo liscio per under 30 al Teatro di quartiere nei bar della città. In programma diversi appuntamenti. Si comincia al Fiz Bar, del quartiere Zalamella, con la prima tappa del progetto Teatro di quartiere (previste 6 lezioni). Poi corso di ballo liscio per under 30; insegnano i campioni nazionali under 30 Edoardo Daniele e Vittoria Daniele. Per gli amanti della scrittura c’è il corso ’Scrivere e interpretare’. Il 2 febbraio, infine, gli allievi under 16 dell’Accademia di teatro e scrittura si esibiranno sul palco del Terminal per aprire le selezioni nazionale di Zelig. Questo evento è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Accademia Ridens, la prima Accademia di stand up di Ravenna. Info: accademiamultidisciplinare.it