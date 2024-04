Dal lungomare alle rotonde, tanti cantieri aperti

Diversi sono i cantieri aperti tra Cervia e Milano Marittima: alcuni si avviano alla conclusione, mentre altri saranno sospesi durante il periodo estivo.

Proseguono i lavori con il terzo stralcio del waterfront di Milano Marittima, lungomare Pionieri del turismo, che in questo momento sono in fase avanzata. L’intervento riguarda la riqualificazione e la realizzazione della pista ciclopedonale nell’area retrostante i bagni di Milano Marittima dalla 9^ Traversa fino alla 19^ Traversa, oltre alla realizzazione delle fognature. Procede in modo spedito anche il cantiere per il nuovo lungomare di Pinarella-Tagliata. In questo caso a fine maggio saranno sospesi i lavori, con riapertura della viabilità. Nel tratto via Emilia-via De Amicis, il cantiere per l’acquedotto sarà sospeso in occasione del Festival internazionale degli aquiloni con riapertura della viabilità. L’intervento riprenderà a maggio, con via libera al traffico durante i fine settimana. Della pista ciclabile Volturno un terzo è già stato realizzato e aperto al transito, mentre i lavori complessivi dovrebbero terminare a giugno. Nel viale dei Mille si concluderà entro maggio l’intervento di completamento dell’incrocio di via Capua. Iniziati anche li lavori, seppur accompagnati da diverse lamentele a causa della modifica della viabilità proprio in concomitanza con le festività pasquali e del prossimo ponte del 25 aprile-1 maggio, per la realizzazione della rotatoria nell’intersezione fra viale Milano e viale Di Vittorio, che salvo imprevisti si concluderanno a metà giugno. L’opera verrà realizzata in varie fasi e saranno previste interruzioni e deviazioni del traffico, evidenziate con apposita segnaletica per individuare i percorsi alternativi.

Per quanto riguarda gli internventi di asfaltatura, a breve è prevista l’aggiudicazione delle due gare – costa e forese – per circa 2 milioni di euro: l’inizio dei lavori è previsto entro maggio. In programma, dunque, ci sono interventi in varie parti del territorio con particolare attenzione agli ingressi – Martiri Fantini, via Ascione, via Pineta Formica, via Tritone – per un valore complessivo di circa 700 mila euro. In tema di manutenzioni sono già iniziati alcuni interventi nel territorio, relativi ai marciapiedi, che a breve riguarderanno il centro di Milano Marittima. Il ponte mobile è interessato dal rifacimento dei percorsi pedonali e della verniciatura stradale, che si concluderanno entro maggio.

Al Parco Naturale, poi, sono in corso gli interventi per consentire una piena riapertura nel mese di maggio: si stanno rimuovendo alcuni alberi caduti, si stanno ripristinando i recinti degli animali, si stanno completando l’edificio servizi, l’aula didattica e il bar. Proseguono, infine, gli altri lavori già affidati alle varie ditte, tra cui quelli alla casetta nella pineta di Pinarella, al Museo delle Acque, alla Ciclovia del Sale, alla torre di avvistamento, alla nuova sede di Cerviambiente e per i percorsi turistici in pineta.

