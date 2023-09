Dal Monte col suo libro ’Naima’

Domani alle 10 la scrittrice Katia Dal Monte presenterà il libro dal titolo “Naima” edito da Giraldi. L’incontro, ospitato dalla Sala delle Arti e della Musica al Centro Giovani JYL di viale Zaganelli a Massa Lombarda, vedrà l’autrice dialogare con la scrittrice e giornalista Gabriella Pirazzini. Il libro racconta di Naima, donna di 57 anni che vive sola nella casa di famiglia nella collina fiorentina. Il suo nome è stato scelto dal padre che, appassionato di jazz, aveva voluto chiamarla come il titolo di una famosissima canzone di John Coltrane incisa a New York nel 1959. Grazie ad un’amica Naima viene invitata a restaurare una Madonna cinquecentesca che si trova in una piccola cappella nella campagna romagnola. Avrà modo così di praticare di nuovo quella che era stata la più grande passione della sua vita, il restauro e di ricostruire la storia di suo padre e delle sue origini. Inaspettatamente ritroverà anche l’amore.