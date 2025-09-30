Dal Palasport di Cervia agli ori mondiali

Cervia, città di mare e di sport, ha saputo scrivere una pagina speciale nella storia della pallavolo italiana. Prima le ragazze di Julio Velasco, poi i ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno infatti scelto il Palasport di via Pinarella – dotato di impianto di refrigerazione dell’aria – come quartier generale per affinare gli ultimi dettagli della preparazione che poi ha portato entrambe le squadre azzurre sul tetto del mondo. Un privilegio non da poco, che la città ha vissuto con orgoglio e partecipazione, trasformandosi per giorni in una sorta di ‘casa azzurra’ sul mare Adriatico. Tra l’altro, nei momenti di relax, le future e i futuri campioni del mondo sono stati accolti dal Fantini Club, unanimamente riconosciuto come il ‘tempio del beach volley’, per il primo torneo ufficiale organizzato nel 1984. Cervia ha davvero portato fortuna alle azzurre e agli azzurri. La nazionale femminile è rimasta in città dal 27 giugno al 4 luglio per preparare, prima di tutto, la Vnl (la massima competizione annuale per le squadre nazionali), poi vinta il 27 luglio superando 3-1 in finale il Brasile a Lodz, in Polonia. Sulla spinta di questo successo, le ragazze di Velasco hanno poi completato l’opera, mettendosi al collo la medaglia d’oro ai Mondiali, vinti in Thailandia grazie all’entusiasmante vittoria 3-2 dello scorso 7 settembre, in finale contro la Turchia.

La nazionale di Fefé De Giorgi si è invece trattenuta a Cervia dal 10 al 14 agosto, reduce dalla medaglia d’argento vinta alla Vnl, la cui fase finale si è tenuta in Cina. In quella occasione gli azzurri sono usciti nettamente sconfitti 3-0 nella finale contro la Polonia. Ai Mondiali terminati domenica nelle Filippine, la truppa azzurra si è presa la rivincita, sconfiggendo 3-0 la Polonia in semifinale e poi la Bulgaria 3-1 in finale. Proprio in finale si sono ritrovati tre ex ravennati, ovvero Rychlicki (2018-19), Russo (biennio 2017-19) e il bulgaro Grozdanov (2019-20). La scelta di Cervia non è stata casuale. Il Palasport di via Pinarella, inaugurato nel 1987 e capace di oltre 2.000 posti, ha sempre avuto una vocazione da grande ribalta, tenendo a battesimo la miglior espressione del volley cervese (3 stagioni consecutive col Risveglio 2000 in A2, di cui 2 proprio nel palasport appena varato).

Nel corso degli anni ha ospitato gare di serie A di basket, sia maschile che femminile, e volley, oltre tornei internazionali giovanili, eventi nazionali di ginnastica e arti marziali, diventando un punto di riferimento sportivo. Una struttura moderna al momento della nascita, che ha saputo rinnovarsi e mantenere intatto il proprio fascino, a due passi dal mare. Ed ora, grazie alla partnership col San Giovanni in Marignano, il palasport cervese ospiterà anche le gare casalinghe del club riminese appena promosso in A1. Oltre alle big del volley italiano, sarà l’occasione per vedere all’opera con la maglia delle marignanesi due campionesse come la faentina Serena Ortolani e la bagnacavallese Sara Panetoni.

ro.ro.