Dal Pnrr alloggi Acer e un centro per i disabili

I progetti in corso o da realizzarsi nei prossimi mesi a Russi, grazie a finanziamenti per oltre 5 milioni di euro del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno presentati questa sera ai cittadini dalla sindaca Valentina Palli, affiancata da Enrico Castellari, presidente della Pubblica Assistenza, Lina Taddei presidente di Acer e Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi. L’appuntamento è in municipio alle 20.30, oppure online attraverso la piattaforma Civicam, il link sarà disponibile sul sito del Comune https:www.comune.russi.ra.it. Diversi interventi sono già stati fatti, come la pista ciclabile di Godo, le misure di efficientamento energetico e adeguamento sismico dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia di Godo e San Pancrazio. Altri, come quelli nelle case popolari di via Croce a Godo, sono in realizzazione e per altri sono in corso le gare di appalto. "Le nostre gare non sono al massimo ribasso, ma valutano la qualità degli interventi – precisa la sindaca Palli – alcuni lavori sono già stati fatto, altri cantieri apriranno presto anche perché i lavori devono essere realizzati nei tempi stretti assegnati dal Pnrr, pena la perdita del finanziamento". I progetti del Comune di Russi approvati dal Pnrr coprono diversi settori:...