Dal ponte delle Torri al ponte delle Grazie E ora può aprirsi un nuovo capitolo

di Carlo Raggi

"Me neque durities ferri, neque prisca vetustas a martis furiis praestitit incolumem maior surrexi longum mansurus in aevum si pacis placidae foedera sancta manent". È l’epigrafe inscritta nei piloni del ponte delle Grazie, lato città e lato Borgo, dettata dal latinista e docente faentino Vittorio Ragazzini a perenne memoria degli eventi del 1944: "Né la durezza del ferro, né la vetustà mi hanno conservato incolume dalla furia di Marte. Sono risorto più grande per resistere al tempo se i patti di pace resteranno inviolati". A 72 anni dall’apertura del ponte (era il 16 dicembre 1951) non la guerra, ma la forza dell’acqua ha colpito al cuore la massiccia e moderna opera progettata nel 1948 dall’ingegnere capo del Comune Giovanni Antenore.

Come è ormai accertato, le disastrose piene del 3 e del 16 maggio hanno colpito duro la struttura imponendone la chiusura e mettendo sul tavolo, al di là di eventuali soluzioni temporanee, la previsione del rifacimento totale dell’opera. E così il tempo attuale si ricollega a un tempo passato, a 171 anni fa quando la piena del 14 settembre 1842, seguente a sessanta ore continue di pioggia, fece crollare le arcate, prima quella verso la città, poi quella centrale del vetusto ponte medievale che aveva resistito ben seicento anni.

C’è una lunga storia alle spalle del ponte delle Grazie, che vale la pena ripercorrere. Costruito alla fine del Duecento, il ponte sul Lamone, lungo una settantina di metri, fu abbellito da Francesco Manfredi con due torri, una all’ingresso della città e l’altra al centro del manufatto, da cui derivò il nome ‘ponte delle Torri’. Semidistrutto dalla piena del 1842 (il Lamone e il Marzeno avevano esondato e inondato il Borgo), il ponte prima venne sostituito con semplici passerelle, spesso travolte da ulteriori piene, poi nel 1855 il ministero dei Lavori Pubblici Pontificio avviò l’appalto per un nuovo manufatto la cui costruzione iniziò nel 1858. La caduta del dominio pontificio in Romagna bloccò i lavori e nel 1860 si optò per un ponte di ferro per soli pedoni che però non ebbe vita lunga: al collaudo non resse e dovette essere rifatto, ma occorsero anni perché il materiale da utilizzare era di produzione inglese e i trasporti all’epoca erano ben poco veloci. Così solo nel 1865 fu possibile concluderne la costruzione (con l’intervento di un ingegnere inglese, Gilbert Neville) e fu aperto al passaggio di pedoni, carri e carrozze: per via del materiale usato fu chiamato ‘ponte di Ferro’.

A fine Ottocento il ponte fu rinforzato con ulteriori piloni metallici e ripavimentato. Una notevole robustezza che gli permise di superare senza problemi molte piene, compresa quella enorme del 1939. Ma dovette piegarsi alle ‘fortezze volanti’ alleate le cui bombe lo colpirono, danneggiandolo, il 17 novembre 1944: proprio quella mattina i bombardieri devastavano anche la vicina chiesa dei Servi (e subito dopo i militari tedeschi ne fecero saltare il campanile). Il 23 novembre l’esercito invasore in ritirata, per rallentare l’avanzata degli Alleati che erano alle porte del Borgo fece saltare completamente il ponte di Ferro e storiche sono le foto dei primi soldati neozelandesi che attraversano il fiume sulle travi contorte del ponte saltato. Immediatamente fu montato dai militari un ponte Bailey che venne utilizzato fino ai primi anni 50, finché non fu ultimata la costruzione del nuovo manufatto in laterizio e cemento armato i cui lavori erano iniziati nel giugno del 1948.

Il progetto, come si diceva, fu dell’ingegnere Giovanni Antenore, un nome che resta legato a molteplici, importanti opere nel dopoguerra a Faenza, mentre i calcoli strutturali furono elaborati dall’ingegnere Emilio Pascale, di Bologna. Fu il sindaco di allora, Pietro Baldi, a incaricare il professor Vittorio Ragazzini, preside del liceo Classico e dotto latinista, di redigere i testi che vennero poi scolpiti (ripetuti) nelle basi dei quattro pilastri portabandiera ai due lati del ponte. Oltre al testo sopra ricordato, ecco gli altri, tutti in latino: "Il ponte distrutto dalla furia della guerra, fu ricostruito sette anni dopo la feroce strage, nell’anno domini 1951"; "Ricostruito a spese dello Stato su progetto dell’architetto Antenore". La nuova struttura venne inaugurata dal prefetto Cigliese, dal sindaco Pietro Baldi e dall’arcivescovo Battaglia il 16 dicembre 1951.

Tre anni dopo, nel ‘54, fu intitolato alla patrona di Faenza, la madonna delle Grazie da cui è scaturito il tradizionale nome del ponte. Per oltre 60 anni la struttura (fino agli anni 80 sulle sponde del fiume erano ancora visibili i manufatti in cemento su cui poggiava il vecchio ponte di Ferro) ha retto alle piene e, soprattutto all’aumento caotico del traffico. Poi nel 2017 sono affiorati i primi problemi così che si è intervenuti sulle travi laterali e sono stati inseriti tiranti metallici sulle ‘selle Gerber’, ovvero i piani a scalino su cui poggiano le travi del ponte, poi nel 2018 sono stati allargati i marciapiedi e due anni fa sono stati messi in opera ulteriori lavori di manutenzione e altri erano programmati prima dell’alluvione. Ora la spallata della piena ha reso necessaria la chiusura del ponte in attesa di decidere sul da farsi. Come emerso in consiglio comunale due le ipotesi al vaglio dei tecnici: lavori straordinari di manutenzione con riduzione del traffico oppure rifacimento totale.