Dal Rinascimento al Mediterraneo. Il duo ’Quintana’ fa tappa a Massa

La rassegna ’Bassa Romagna in musica’ fa tappa a Massa Lombarda con il concerto ’Quintana, dal rinascimento ai canti del mediterraneo’. L’appuntamento è fissato per stasera alle 20.30 al centro culturale C. Venturini di Viale Zaganelli 2. Prima del concerto sarà disponibile partecipare ad una visita guidata alla collezione Venturini.

Il gruppo ’Quintana’ (nella foto) è composto da Ilaria Fantin (arciliuto e percussioni) e Katerina Ghannudi (canto e arpa barocca). ’Quintana’ propone un repertorio che spazia dal Rinascimento ai canti del Mediterraneo, passando anche per la musica barocca. Un repertorio che sentono molto vicino e che le ha portate ad esibirsi in luoghi prestigiosi come il Teatro Olimpico di Vicenza e le vede protagoniste ogni anno all’interno di importanti Festival della Repubblica Ceca, come l’Haydn Music Festival. Il duo propone programmi in modo fresco e originale, raccontando al pubblico la scelta dei brani e creando una cornice che alterna intrattenimento e pedagogia. L’ingresso al concerto e alla visita è gratuito previa prenotazione via mail a biblioteca@massalombarda.ra.it o telefonicamente al 0545-985812.