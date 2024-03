Dal Risorgimento la lettura dell’oggi. Patuelli: "L’Italia non si arrese a essere solo espressione geografica"

"Attenti alla disgregazione del tessuto italiano; la decadenza è un processo lento e inconsapevole che porta al disastro. Noi non siamo la Francia, siamo una repubbica policentrica. Attenzione, però, a non scivolare verso forme organizzative che allentino l’unità della nazione". È un appello accorato quello che arriva da Antonio Patuelli, intervistato dal vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini, in occasione della Festa dell’Unità d’Italia che si è tenuta ieri sera preso la sala Dantesca della biblioteca Classense. L’intervista ad Antonio Patuelli è stata preceduta dai saluti del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, di Patrizia Ravagli presidente dell’Istituzione biblioteca Classense e dal breve intervento di Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento. Fusignani ha ricordato come la Festa dell’Unità d’Italia, che avvenne esattamente 163 anni fa a seguito della proclamazione a Torino il 17 marzo 1861, "è una data tanto fondamentale quanto poco nota all’interno del calendario civile e anche un poco trascurata nella letteratura e nella saggistica storica".

All’origine di quella data vi stanno eventi importanti come la trafila garibaldina che, ha anticipato Fusignani, viene ricordata anche con il percorso ciclabile della trafila che interessa per ora il comune di Ravenna ma si estenderà ai comuni limitrofi interessati come Comacchio e Cesenatico. Perché, ha ribadito Fusignani, la storia va ricordata. E Antonio Patuelli, sollecitato da Baroncini, ha ricordato i concetti chiave dell’Unità d’Italia a partire dalla "fratellanza" che è all’inizio dell’inno di Mameli. "L’Italia – ha ricordato Patuelli – ha vissuto conflitti per 1200 anni a partire dalla decadenza dell’esarcato bizantino, con i liberi comuni prima e le signorie poi, sempre in lotta tra loro. Quello che mancava era la solidarietà nella identificazione nazionale". Posero rimedio a ciò la figura di Garibaldi, "emblema di quell’Italia che non si arrendeva all’idea che essa fosse solo una espressione geografica" e naturalmente di Cavour. Sono tanti i termini che indicano l’Italia: Nazione, patria, Paese, repubblica, Stato. "Noi siamo fortunati – ha ribadito Patuelli – ad avere una costituzione scritta, e non mi rassegno al fatto che l’Europa non abbia una costituzione. L’Europa oggi può fare ciò che è disposto dai Trattati. Certo, abbiamo una moneta comune, ma non un esercito comune perché non c’è nessun trattato che lo preveda. Sì, c’è una forza di intervento rapido composta da 15mila uomini, lo stesso numero dei soldati del Regno di Sardegna che partirono dal Regno di Sardegna per la guerra di Crimea". La nazione, ha concluso Patuelli, "è un fatto culturale, che indica una omogeneità e all’inizio l’Italia era solo un insieme di dialetti, di singoli localismi che hanno lasciato spazio al Paese di giolittiana memoria".

Giorgio Costa