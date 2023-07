Dal rock alla musica sinfonica I Fast Animals in versione inedita

I Fast Animals and Slow Kids suoneranno stasera in veste sinfonica al Pavaglione di Lugo, con LaCorelli diretta da Carmelo Emanuele Patti. Si comincia alle 21.30. Aimone, Alessio, Jacopo e Alessandro sono quattro ragazzi che si sono messi in testa di fare del rock, per punto di partenza dalla loro Umbria dove se dici musica dici jazz. Non è scontato ritrovarseli fra i più importanti gruppi dell’underground italiano, eppure eccoci qui, pronti a innamorarci da zero: i Fast Animals and Slow Kids sono ospiti di Ravenna Festival per “una delle più belle sfide musicali che abbiamo dovuto affrontare” – parole loro – ovvero l’incontro con la dimensione sinfonica dell’Orchestra LaCorelli. La dirige per l’occasione Carmelo Emanuele Patti, che cura anche gli arrangiamenti delle ballate degli irruenti, elettrici e profondamente romantici FASK, capaci di mescolare l’energia e la distorsione del rock alla poesia del sentimento.

Una coproduzione di Ravenna Festival e Mittelfest, in collaborazione con Woodworm, la serata con Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), a cui si unisce Daniele Ghiandoni (tastiere, chitarre e cori), è possibile grazie al sostegno di Edilpiù. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: da 22 a 30 euro (ridotti da 20 a 26 euro). I giovani al Festival under 18: 5 euro - under 30 sconto 50%