Dal tango alla classica Musica per tutti i gusti

Dal 1° luglio all’8 settembre, torna il lungo itinerario musicale dell’Emilia Romagna Festival, con oltre 50 concerti in tutta la regione, tra prime esecuzioni, debutti assoluti, arte e solidarietà. In cartellone, grandi artisti, orchestre internazionali, prestigiose formazioni da camera e giovani talenti, in grado di far convivere il classico e il contemporaneo, la ricerca con la tradizione. Numerosi gli appuntamenti previsti anche sul territorio ravennate. Per quanto riguarda la classica, da non perdere il 10 luglio l’esibizione del pianista Giovanni Umberto Battel che, al Giardino della biblioteca comunale di Alfonsine, proporrà un programma tra Brahms e Chopin, in memoria della pianista Paola Bruni. Alla Rocca di Bagnara di Romagna, il 23 agosto, c’è attesa per il pianista bulgaro Ludmil Angelov, considerato uno dei più importanti interpreti contemporanei di Chopin.

Il 7 settembre poi, al Pavaglione di Lugo, si esibirà la violista Anna Serova, insieme al duo Tango Sonos, in ‘Tango all’Opera’, dove la grande tradizione dell’opera italiana incontra i ritmi del tango e del folclore argentino. Si cambia genere, passando alle musica contaminate e ai nuovi amalgami sonori, il 6 luglio a Castel Bolognese, nel Chiostro del Municipio, dove la cantane Niña Del Monte insieme al polistrumentista Hilario Baggini e al pianista Andres Langer, proporranno musiche originali del loro Paese con nuovi arrangiamenti di classici provenienti da tutto il mondo. Di nuovo ad Alfonsine, il 26 giugno, fa tappa La Toscanini Next Sestetto, con un repertorio variegato dagli Stati Uniti di Paul Desmond, George Gershwin, Burt Bacharach e Duke Ellington, al Brasile di Sivuca, all’Argentina di Astor Piazzolla fino alla Cuba di Chick Corea per atterrare in Europa viaggiando dal West End londinese, alla Spagna di Iturralde, alla Francia di Galliano con una puntata verso Est con le atmosfere klezmer di Curtis.

Il 21 agosto al Giardino della Rocca di Russi, il gruppo Sueño presenterà ‘Il Tango secondo noi’, reinterpretazione di Astor Piazzolla. A lui sarà dedicato il concerto del 24 agosto nel Giardino della Biblioteca di Alfonsine con il flautista Filippo Rogai e il pianista Filippo Datteri. Si segnala la prima italiana di “Europa Suite” il 5 luglio al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, creata dal compositore ravennate Matteo Ramon Arevalos. Il 27 agosto al Museo Carlo Zauli di Faenza il Duo Remembrances omaggerà Andrés Segovia. In concerto anche i talentuosi Terra String Quartet, Lodovico Parravicini al violino, Leonardo Taio alla viola ed Enrico Mignani al violoncello, per il progetto ‘Boarding Pass’.